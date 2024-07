Baseball | l’Italia supera anche la Spagna e vola in semifinale agli Europei U18

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Gli azzurrini non si fermano più. La Nazionale italiana diUnder 18 ha inanellato il quarto successo consecutivo ai Campionati2024 di Ratisbona (Germania), battendo per 2-1 lastaccando così aritmeticamente il pass per le semifinali a una partita dalla fine della prima fase. Un match davvero tiratissimo quello andato in scena tra le due compagini, scese in campo con un’ora di ritardo a causa della pioggia che ha ritardato il programma della giornata odierna. L’inizio è acceso: sono infatti i nostri ragazzi a smuovere il tabellino già nell’inning inaugurale, approfittando di un singolo al centro di Magnai che consente a Cornelli di andare a segno. Il vantaggio tricolore dura però poco: nel rispettivo attacco infatti gli iberici ripristinano gli equilibri, sfruttando un lancio pazzo di Alcalà.