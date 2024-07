Anzio scaraventa l’ex fuori dall’auto | scatta il divieto di avvicinamento per un 54enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio – I Carabinieri della Stazione dihanno arrestato in flagranza di reato un italiano 56enne, gravemente indiziato del reato di atti persecutori. Nella scorsa serata, una donna di 33 anni ha richiesto un intervento presso la propria abitazione tramite il numero di emergenza 112, poichécompagno, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, la stava minacciando, dall’ingresso di casa. L’uomo, nonostante l’arrivo della pattuglia dei Carabinieri, ha continuato nella sua condotta vessatoria, minatoria e offensiva nei confronti della ex compagna. Ai militari la donna ha poi raccontato che non era la prima volta e che era stata costretta a cambiare le sue abitudini di vita, per evitare di incontrarlo. L’uomo è stato identificato e poi condotto in caserma, e a causa dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Velletri.