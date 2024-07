Alessandro Somaschini nominato consigliere d’amministrazione di Aria Spa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 luglio 2024), bergamasco, classe 1984, attuale vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, oltre che amministratore di Easytech Spa, attiva nel settore informatico, e di Sofim Gefina Spa, è statonel consiglio di amministrazione diSpa. La nomina è stata decisa nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio dalla Giunta regionale, convocata in seduta straordin, che ha deciso i nuovi componenti del ConsigliodiSpa, una controllata cruciale non solo perché coincide con la centrale acquisti della Regione Lombardia ma anche perché deputata a progettare e sviluppare software per l’amministrazione lombarda, inclusi quelli per il sistema sanitario.Spa è il risultato della fusione di Infrastrutture Lombarde, Lombardia Informatica ed Arca.