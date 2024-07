Una decisione ponderata e sofferta presa dopo aver vissuto alti e bassi conflittualità e momenti bui che abbiamo cercato con impegno reciproco di contrastare

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non sarà un’estate semplice per ClioMakeup. La makeup artist (vero nome Clio Zammatteo) ha annunciato con una nota ufficiale la separazione dal marito Claudio Midolo. Unacon «cuore pesante»diciotto anni di vita insieme e due figlie, ma «profondamente grati per l’unione che è stata», hanno specificato i due in un comunicato pubblicato sul sito web della makeup artist. Cliomakeup: sì al makeup, no ai filtri di Instagram: «Creano problemi di percezione» X Leggi anche › ClioMakeUp: «Il mio decalogo per la beauty routineil parto» L’annuncio della separazione di ClioMakeUp Le voci su un amore ormai finito circolavano da giorni.