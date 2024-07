Un tavolo contro la violenza nei testi delle canzoni trap | l’ultima idea di Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un “permanente” per favorire una “presa di coscienza” suiche “inneggiano alla“. Ecco la nuova uscita del ministro della Cultura Gennaro, già sulla cresta dell’onda per le sue numerose gaffe (è l’affermazione secondo cui “Colombo voleva circumnavigare la Terra sulla baseteorie di Galileo“, che nacque settant’anni dopo). “Negli ultimi anni, nelle periferie, si è assistito a questo nuovo fenomeno della musica rap e”, ha spiegato, con il tono di chi la sa lunga, in audizione davanti alla Commissione per l’Infanzia e l’adolescenza della Camera. “Uno studio”, ha poi aggiunto, senza ulteriori specificazioni, “ha rivelato che metàcontiene espressioni violente“.