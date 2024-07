Tu si que vales al via le registrazioni | tutto sulla nuova stagione

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 10 luglio 2024) News Tv. Quali saranno i volti che ritroveremo e chi i nuovi protagonisti dellaedizione di Tu si que? L'amatissimo programma di Canale 5 tornerà in onda il prossimo autunno. Negli ultimi mesi si sono susseguite parecchie voci che vedevano un cambio della guardia nel cast di Tu si que. Già l'anno scorso vi sono state alcune novità con l'uscita di Teo Mammucari e l'ingresso di Luciana Littizzetto come giudice. Quest'anno invece, secondo alcune indiscrezioni, si parlava dell'addio di Giulia Stabile alla conduzione oltre che quello di Sabrina Ferilli, in veste di capo della giuria popolare. Cosa sappiamo? (Continua dopo le foto) "Tu si que", al via leSe, da un lato, la Fascino si sta godendo i numeri da record di Temptation Island 2024, dall'altro la società di produzione di Maria De Filippi è già al lavoroprossimadi Tú sí que