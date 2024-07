Traffico Roma del 10-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per un incidente sulla diramazione A1 tra lo svincolo Settebagni raccordo rallentamenti sul raccordo tra via Ardeatina e lo svincolo Aureliacongestionato sulla A24 Metti su le consolari cassia-flaminia e Salarialento sulla tangenziale est e tu la sopraelevata della tangenziale chiusa la rampa Casilina Pigneto e la rampa Prenestina la via Ardeatina è chiusa per uno smottamento tra via Appia Antica & via delle Sette Chiese In entrambe le direzioni In collaborazione con Luce Verde infomobilità