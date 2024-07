Tra il piccolo Yamal e la foto con Messi preferisco le prediche sullo ius soli

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Scrivo queste righe prima di Olanda-Inghilterra, ancora ebbro per la sconfitta dei francesi contro la Spagna e ancora illuso che da questo Europeo possa venire fuori qualcosa di buono per noi. Se l’Inghilterra perderà considerate questo articolo il mio testamento, e sappiate che non vi ho voluto bene. Faccio un brindisi ad Alvaro Morata, infortunato dall’entrata assassina di un membro dello staff della Nazionale spagnola particolarmente dedito a tapas y sangria, e dunque adesso è davvero pronto per il Milan. Brindo alla Rai, la cui telecronaca di Spagna-Francia sono stato costretto a subire per immedesimarmi meglio nel vostro strazio: geniale l’idea di mettere Darth Vader e una voce bianca a commentare la partita. Brindo a Mbappé, nei cui occhi era evidente la fierezza e l’orgoglio di avere sì mandato a puttane l’Europeo, ma vuoi mettere aver fermato i fascisti alle elezioni? Per questo uno si allena e sacrifica la propria giovinezza, mica per le Coppe.