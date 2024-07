Team Usa perde Kawhi Leonard | niente Olimpiadi per l’ala dei Clippers

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024)non farà parte diUsa alledi Parigi 2024. Proseguono i problemi fisici perdei Los Angeles, già ai box nel corso degli ultimi playoffs.era volato la scorsa settimana a Las Vegas, dove è iniziato il training camp diUsa, ma evidentemente la condizione non è ancora quella ottimale. “si è preparato allenelle ultime settimane e ha svolto alcuni ottimi allenamenti a Las Vegas”, ha dichiarato mercoledì USA Basketball in un comunicato. “Si sentiva pronto per competere. Tuttavia, rispetta il fatto che USA Basketball eabbiano deciso che è nel suo interesse trascorrere il resto dell’estate preparandosi per la prossima stagione piuttosto che partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi”, ha aggiunto la Federazione americana.