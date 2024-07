Tamberi | Mi viene da piangere sarò alle Olimpiadi ma non come avevo sognato I dubbi e le paure dopo la risonanza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Non mi vergogno a dirlo, ho pianto 3 volte nelle ultime 24 oreprobabilmente per la tensione, probabilmente per la paura e forse anche perché in parte tutto questo l’ho già vissuto. Midaanche ora mentre scrivo, mi distrugge l’idea di poter compromettere il mio percorso verso quello per cui ho lavorato così tanto”. Comincia così il lungo messaggio di Gianmarcosui propri canali social: paura e preoccupazione per un’Olimpiade che ha rischiato di vedersi scivolare tra le mani, ancora una volta.era accaduto a Rio nel 2016. Il campione olimpico di Tokyo 2021 aveva annunciato nella giornata di ieri (martedì, 9 luglio), di dover necessariamente saltare la tappa del Continental Gold per un dolore sentito nel bicipite femorale durante il riscaldamento.