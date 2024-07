Si può allestire una mostra sul turismo senza essere mai stati turisti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Mai fatto un giorno di vacanza in vita mia, come spero l’amico lettore sappia (mai questa rubrica è andata in ferie e in tanti anni, grazie a Dio, non è nemmeno mai stata assente per malattia). Mai fatto il turista. Perché, altezzoso come sono, ho sempre immaginato ilcome qualcosa di piccolissimo. Adesso ho pensato, insieme a Brazzale, la“Gran” (Museo Le Carceri di Asiago, fino al 22 settembre). Perché ilpuògrande. Lo è stato in passato: ildelle Gran, ildei Grand Hotel, ildel Grand Tour E torna a esserlo oggi, nei quadri (spesso dipinti per l’occasione) dei 24 eccellenti pittori presenti. Ammirandoli mi torna in mente Baudelaire: “Tutto laggiù è solo ordine e bellezza / lusso, calma e voluttà”.