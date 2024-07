Resilienza sottomarina Prende il via progetto sponsorizzato dalla Nato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nel mondo contemporaneo l’importanza delle telecomunicazioni continua a crescere in modo costante. Questa importanza però è una medaglia a doppia faccia: se da un lato essa rappresenta un’opportunità di sviluppo, dall’altro essa è una vulnerabilità che può venire sfruttata. Ma ci sono misure che possono essere adottate per ridurre la suddetta vulnerabilità. Lalo sa bene, ed è per questo che ha deciso di contribuire a finanziare unvolto a trovare il modo di mantenere Internet in funzione nel caso in cui i cavi sottomarini che trasportano le comunicazioni civili e militari attraverso le acque europee vengano attaccati. Istituzioni accademiche statunitensi, islandesi, svedesi e svizzere, collaborando con partner commerciali e governativi, hanno lanciato unatto sviluppare un modo per reindirizzare senza soluzione di continuità il traffico internet dai cavi sottomarini ai sistemi satellitari in caso di emergenza, dal sabotaggio al disastro naturale.