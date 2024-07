Ragazzino accoltellato in via Anfiteatro caccia agli aggressori

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoUndi 17 anni è statolunedì sera in via, in pieno centro a Taranto. Il giovane si è recato al pronto soccorso del Santissima Annunziata con una ferita da to al braccio, fortunatamente non grave, ma che ha richiesto medicazione e punti di sutura con una prognosi di 10 giorni. I sanitari hanno subito allertato i Carabinieri che erano già intervenuti sul luogo dell’aggressione, poi giunti in ospedale. Ilavrebbe raccontato di essere stato aggredito, ma non avrebbe saputo fornire detto motivazioni. L’ipotesi degli investigatori è che l’aggressione sia nata da uno scontro tra gruppi rivali, circostanza tuttavia che sarà accertata nel corso delle indagini che proseguono a ritmo serrato e nel massimo riserbo.