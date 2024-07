Quando gioca Paolini in semifinale a Wimbledon 2024? Data orario e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

Jasmine Paolini non si ferma più e giocherà le semifinali di Wimbledon. La numero 1 italiana prosegue il suo torneo da sogno ai Championships e, dopo il successo nei quarti sulla statunitense Emma Navarro, tornerà sul Centre Court per affrontare la croata Donna Vekic per un posto nell'atto conclusivo del torneo. L'appuntamento storico – mai nessuna italiana si era spinta fino a questo punto sui prati di Londra – è in programma giovedì 11 luglio alle ore 14:30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv.