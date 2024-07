Piazza Masaccio si prepara ad accogliere La Bohème

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) ARezzo, 10 luglio 2024 – Diciannovesima edizione per il Terre D’Arezzo musica Festival, organizzato dall’associazione “Opera Viwa” con il patrocinio e contributo di MIC, Ministero della Cultura, Regione Toscana Settore Spettacolo, e numerosi partner pubblici e privati. Per il 2024 la rassegna presenta un cartellone ancora più ricco ed esteso che attraversa tutta la provincia. Filo conduttore di questa edizione sono i due importanti anniversari di quest’anno: il 100esimo anniversario della morte di Giacomo Puccini e i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari. Due artisti toscani che hanno influito fortemente sulla storia dell’arte italiana, rispettivamente nel ‘900 e nel rinascimento. Evento clou del cartellone sarà l’allestimento dell’opera lirica Ladi Giacomo Puccini che andrà in scena lunedì 5 agosto alle 21 nella splendidadi San Giovanni Valdarno.