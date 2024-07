Pestato dal branco di borseggiatori mentre va a fare la chemioterapia | Roma orrore a Termini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una storia triste. Di quelle che devono far riflettere. Per forza. Siamo adove le borseggiatrici e i borseggiatroci ormai dominano tra le banchine della metro e delle stazioni dei treni. Un vero e proprio Far West che prospera nell'indifferenza di chi amministra la città. E questa volta ad andarci di mezzo è stato un ragazzo che vive in provincia die che come tanti pendolari stava attendendo il treno alla stazione. Qui è stato picchiato selvaggiamente. E pensare che Mattia, questo il suo nome, attendeva il treno proprio per andare in ospedale perla sua seduta di. La sua storia, come racconta ilMessaggero, è stata raccontata dallo stesso Mattia all'associazione pendolari TrasportiAmo, che l'ha resa pubblica per dare voce ad una vicenda "efferata, non più tollerabile in una città come, dove tutti possono essere vittime come Mattia".