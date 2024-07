Perché gli Houthi minacciano ancora i sauditi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Gli americani stanno cercando di ingabbiarvi: se lo volete, allora fatelo, ma se volete il bene per voi stessi e la stabilità per il vostro Paese e la vostra economia, allora fermate le vostre cospirazioni contro di noi”, dice il leader di Ansarallah, Abdul Malik Al-, il cui cognome è più noto per indicare la milizia nordista yemenita che dal 2015 combatte nella guerra civile e contro una coalizione guidata dall’Arabia Saudita — e dallo scorso novembre ha destabilizzato le rotte dell’Indo Mediterraneo che solcano il Mar Rosso per dimostrare quanto è militarmente potente. Nel virgolettato sopra, estratto da un discorso di domenica, il capo miliziano si rivolge direttamente alla leadership saudita ed è importantenel mezzo di un Medio Oriente frammentato da divisioni e conflitti, la stabilità raggiunta da un precario cessato il fuoco trae Riad era uno dei pochi barlumi di speranza.