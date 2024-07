Paola Perego verso la conduzione de La Talpa lo spoiler dell’autore

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Chi condurrà la nuova edizione de Lain onda su Canale 5 la prossima stagione televisiva? Forse, ma andiamo per gradi. Il nome più accreditato inizialmente quello di Ilary Blasi rimasta orfana de L’Isola dei Famosi, ma alla fine la scelta della conduttrice sarebbe ricaduta altrove. A smentire il nome dell’ex di Francesco Totti, dato per certo sia da TvBlog che da Dagospia, è stata Grazia Sambruna. “Ebbene” – ha scritto – “quanto abbiamo appreso è che Ilary Blasi non condurrà più lo show. Inizialmente era stato fatto il suo nome, ma qualcosa poi sarebbe andato storto. ‘Per fortuna’, commenta la nostra fonte che assicura anche: ‘nei prossimi giorni verrà annunciato ufficialmente chi prenderà il suo posto’. Non ci resta che attendere“.