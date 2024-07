Palinsesti Sky Tg24 2024-2025 tutte le novità | cosa cambia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Per Skysi annuncia una stagioneall’insegna dellee del rinnovamento, senza mai perdere il focus primario, ovvero un’informazione affidabile, aderente ai fatti e basata sui dati. Il canale all news diretto da Giuseppe De Bellis promette sin dal prossimo autunno nuovi format, approfondimenti e una collaborazione con Pablo Trincia. Ma scopriamo nei dettaglile. Ledella prossima stagione di Sky TG 24 Lepreviste dal prossimo ottobre su Skysi distinguono per la propria natura innovativa, puntando su competenza, idee, ricerca, innovazione e tecnologia. Nel palinsesto si segnala l’arrivo di Materia grigia, condotto da Fabio Vitale, che metterà a confronto idee opposte sui principali temi d’attualità coinvolgendo due ospiti autorevoli.