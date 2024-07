Nato Meloni | rispetteremo 2% pil in difesa secondo nostri tempi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) A margine del vertice dellaa Washington, la premier Giorgiaha ribadito che l'Italia "terrà fede ai suoi impegni" di spendere il 2% del pil per la: "Ovviamente con ie le possibilità che abbiamo" e considerando anche "l'impegno complessivo del nostro Paese" nell'Alleanza nordatlantica, dove siamo "tra i maggiori contributori di personale in quasi tutte le missioni e le operazioni di pace, perché il nostro know how è molto richiesto". Il ministro della, Guido Crosetto, ha annunciato da parte sua che per rispettare l'impegnodel 2% del pil per le spese militari o per accelerarlo chiederà "probabilmente alla nuova commissione Ue di interpretare come fattore rilevante gli investimenti per lae quindi di escluderli dal patto di stabilità".