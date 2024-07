Mirino biancorosso sui talenti su Nardi e Puletto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sono ore bollenti per il mercato del Carpi, che ieri ha ufficializzato il terzo innesto. Dopo Stanzani e Amayah ecco anche Davide Zagnoni, difensore centrale classe ’95 col vizio del gol (di testa e su punizione) reduce dalla stagione alla Vis Pesaro chiusa con 36 gare giocate e 3 reti. Cresciuto nelle giovanili del Parma, vanta trascorsi tra le altre a Piacenza e Imola anche se è col Lentigione che si mette in luce (con la fascia da capitano), giocando in tutto 133 gare con ben 25 reti in 4 campionati, di cui il record della doppia cifra (10 gol) nel 21-22 quando con Serpini in panchina i reggiani vinsero i playoff e conquistarono la C, poi rinunciate dal club. Zagnoni ha sottoscritto un contratto biennale al 30 Giugno 2026. "Sono davvero contento di iniziare questa avventura – le sue parole - in una piazza importante come Carpi.