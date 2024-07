Maschere per capelli fai da te | ricette e consigli da provare ora!

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Alzi la mano chi non hai provato, magari esagerando, ad acconciare i proprisottoponendoli allo stress di strumenti come piastre, arricciao trattamenti come permanenti o tinte. Ma non solo. Perché se anche non lo avete mai fatto, la chioma si stressa ugualmente ogni giorno per via dell’esposizione al vento, sole e smog, che influiscono negativamente sul benessere e sull’aspetto dei nostri. Ecco perché è importante prendersene cura con delleapposite, sia da acquistare direttamente è già pronte all’uso, sia da preparare in versione casalinga, optando per dellefai da te efficaci e nutrienti. Ma come si fa a coccolare i propricon rimedi naturali e con dellefai da te? Ecco tutto quello che devi sapere.