Macron è più debole di un mese fa ma è più forte di dieci giorni fa

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Al direttore - In Italia bisognerebbe inventare delle macchine che tu le chiami e loro ti portano nei posti dove devi andare, tipo a pagamento, che so con delle tariffe, magari potrebbero starcene molte dove c’è più bisogno, fai conto una stazione.Alessio Viola Un taxi chiamato desiderio. Al direttore - Nel 2017, quando il sovranismo sembrava invincibile nella sua lotta all’Unione e all’euro, Emmanuelcondusse una campagna elettorale in controtendenza (invitava i suoi sostenitori a presentarsi alle manifestazioni sventolando la bandiera dell’Europa insieme al tricolore). E vinse. Si presentò in piazza del Louvre la sera della vittoria preceduto dall’“Inno alla gioia” suonato prima della “Marsigliese”. Nello storico discorso della Sorbona affermò: “Non cederò nulla, nulla a quelli che promettono l’odio, la divisione o il ripiego nazionale.