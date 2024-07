LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Emond trionfa ad Urbino! Seconda Paladin Longo Borghini non perde nulla su Kopecky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. 14.28 La frazione di domani da Frontone a Foligno non dovrebbe rappresentare un fattore per la classifica generale. I 108 km che le ragazze dovranno affrontare fra ventiquattro ore non incutono timore, se non per il GPM di Morello ad inizio gara. Possibile chance per le velociste per provare a strappare il successo. 14.27 Ecco la classifica generale aggiornata ai risultati dellaodierna. 1 –Elisa LTK 9:28:53 – 2 –Lotte SDW 0:13 – 3 ?6 LUDWIG Cecilie Uttrup FST 0:38 ?0:52 4 ?1 LABOUS Juliette DFP 0:49 ?0:24 5 ?5 (LE COURT) PIENAAR Kimberley AGS 0:51 ?0:40 6 ?2 NIEDERMAIER Antonia CSR 1:06 ?0:07 7 ?2 FISHER-BLACK Niamh SDW 1:07 ?0:07 8 ?2 GARCÍA Mavi LAJ 1:33 ?0:07 9 ?2 AALERUD Katrine UXM 1:34 ?0:07 10 ?2 ROOIJAKKERS Pauliena FED 1:34 ?0:07 14.