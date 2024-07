La Stazione Spaziale Internazionale | un balzo per l’umanità

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Frutto di una collaborazionesenza precedenti, laserve come laboratorio orbitante, punto di osservazione e dimora temporanea per astronauti di diverse nazionalità. Da oltre due decenni, lacontinua a contribuire significativamente alla scienza e alla tecnologia, aprendo nuove frontiere per. Uno degli sforzi più ambiziosi e di maggior successo nella storia dell’esplorazione, foto Ansa – VelvetMagLa storia della ISS inizia negli anni ’80, quando le agenzie spaziali di Stati Uniti, Russia, Europa, Giappone e Canada decisero di unire le loro risorse e competenze per costruire unamodulare. La prima componente della ISS, il modulo russo Zarya, fu lanciata nel 1998.