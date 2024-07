Jaan Roose è il primo uomo ad attraversare lo Stretto di Messina a piedi ma il record va in fumo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024), noto avventuriero estone nel mondo degli sport estremi, ha conquistato un nuovo traguardo epico nella sua carriera già costellata di imprese mozzafiato. Dall’Estonia ai deserti del Kazakistan, dalle foreste del Kenya ai grattacieli di Sarajevo,ha portato la sua slackline in ogni angolo del globo, ma un’impresa mancava ancora: unire un’isola alla terraferma. La sua ultima impresa, la Red BullCrossing, lo ha visto diventare illodi. Dopo giorni di preparazione e attesa tra Santa Trada e Torre Faro,ha preso il via. In bilico a 230 metri sul Mediterraneo per 2 ore, 56 minuti e 32 secondi, ha sfidato il cielo e il mare con una sicurezza sorprendente.Leggi anche: George d’Inghilterra, scatta il divieto reale: dal prossimo anno non potrà viaggiare con la famiglia Le scarpe speciali diIl segreto del suo successo? Oltre alla sua abilità eccezionale,ha adottato per la prima volta delle scarpe speciali per garantirgli una migliore aderenza sulla fune, considerando l’umidità elevata e il caldo torrido del Sud Italia, con temperature che sfioravano i 32 gradi.