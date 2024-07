Hashish e coltello in auto giovane nei guai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) SORESINA (Cremona)grossi per un 25enne che è stato denunciato e ha perso la patente. E’ successo lunedì sera a Soresina, in una via del centro dove, intorno alle 21, una pattuglia dei carabinieri ha notato un’sospetta con due persone a bordo. L’uomo alla guida, alla vista della gazzella, ha assunto un atteggiamento strano, continuando a girarsi e a controllare dagli specchietti per capire cosa facessero i militari di pattuglia, spesso chinandosi all’interno dell’abitacolo. L’atteggiamento non è sfuggito ai carabinieri che hanno fermato il veicolo e identificato i due trasportati. Immediatamente la pattuglia ha percepito un forte odore died è passata a controllare l’, trovando, in una tracolla nascosta sotto un tappetino, un involucro che conteneva 13 grammi di stupefacente.