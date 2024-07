Guido Gobino -38% plastica e +95% carta rinnovabile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ambiente, persone, obiettivi ed economia, sono i principali punti toccati dal bilancio di sostenibilità di, relativo al 2023. L'azienda ha una presenza nel mondo in 43 Paesi, il 95% di materie prime di origine italiana utilizzate (Nocciola tonda gentile trilobata Igp, zucchero da barbabietole coltivate e lavorate in Italia, latte da allevamenti della filiera alpina piemontese) e il 53% di fornitori che osservano le tematiche Esg (Environmental, social, governance), dati in crescita rispetto al bilancio 2021. Origine certificata, prezzo equo, assenza di lavoro minorile, condizioni di lavoro dignitose, conservazione e difesa delle foreste e della biodiversità sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono la provenienza del cacao utilizzato per il cioccolato