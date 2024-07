Giacomo Passeri detenuto da 11 mesi in Egitto per una dose di marijuana | È stato torturato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 31 anni, si trova in carcere al Cairo in. Ètrovato in possesso di una piccola quantità di. Per uso personale. La magistratura egiziana lo accusa di detenzione e traffico di stupefacenti. E anche di far parte di una piccola rete di spaccio sul mercato locale. Repubblica racconta oggi che due poliziotti lo hanno fermato il 23 agosto dello scorso anno mentre era in viaggio in. E da lì lo hanno trattenuto per quasi un anno tra interrogatori saltati, interpreti che non si trovano, udienze rinviate di trein tre(la prossima sarà a settembre). L’avvocato egiziano che lo assiste ha emesso una parcella di 30 mila euro, pagata attraverso il crowdfunding. I suoi quattro fratelli chiedono «che losi interessi a lui, se ha fatto qualcosa è giusto che paghi, ma può farlo in Italia, riportatelo a casa».