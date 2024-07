Dì addio a zanzare e insetti con le zanzariere magnetiche | come funzionano e quali comprare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’estate è bella se non fosse per il profilare diche, con il caldo e l’umidità, tendono a invadere le nostre abitazioni. La nemica numero uno è lei, la zanzara: oltre al ronzio che infastidisce di giorno e tiene svegli di notte, causa ponfi rossi e gonfi che prudono per alcune ore e volte anche giorni. Se casa tua non è già dotata di, magari per motivi di budget o semplicemente perché sei in una casa in affitto, ecco una valida alternativa che ti terrà al sicuro dadi ogni tipo: le. Cosa sono leLesono generalmente composte da una rete fine che impedisce aglidi entrare negli ambienti interni, e da una serie di striscelungo i bordi verticali della rete per facilitare l’apertura e la chiusura.