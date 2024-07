Deadpool & Wolverine il nuovo spot mostra i poteri di Cassandra Nova

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 10 luglio 2024), ildiI Marvel Studios hanno pubblicato untelevisivo perche finalmente presenta una discreta quantità di filmati inediti del prossimo trequel. C’è una bellissima inquadratura di Alioth che si avvicina ai resti di Giant-Man nel Vuoto e un divertente scambio tra il Mercenario Chiacchierone e Logan in cui viene chiarito che il mutante artigliato non è un fan di Wade Wilson. Il più grande punto di discussione è cheapparentemente usa i suoitelecinetici per far volare; tuttavia, a un esame più attento, si tratta di due scene diverse messe insieme mentre lei è nel Vuoto e si trovano in una strada cittadina.