CORSAIR presenta i case 3500X Series

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 10 luglio 2024)ha annunciato il lancio delper PC mid-tower, pensato per chi desidera combinare eleganza, funzionalità e prestazioni di raffreddamento a un prezzo accessibile I pannelli perimetrali in vetro temperato consentono di mettere in mostra le componenti interne del PC, mentre il design delsfrutta l’esperienza decennale dinella realizzazione di alcuni dei migliorimid-tower sul mercato. Versatilità e raffreddamento potente nel nuovodiIlè progettato per offrire versatilità, supportando schede madri dal formato Mini-ITX fino a EATX e i più recenti modelli con connettore posteriore come ASUS BTF e MSI Project Zero, permettendo un’installazione pulita e senza cavi visibili.