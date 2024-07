Casentino modifiche ai bus per chiusura della SP70 della Consuma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Arezzo, 10 luglio 2024 –ai bus deldato che dalle ore 10.30 alle 20 di sabato 13 luglio 2024, sarà chiusa al transito la strada provinciale 70, nel tratto che va da Montemignaio allo svincolo per Barbiano. Saranno inoltre chiuse le strade comunali in località San Pancrazio, Trebbio, Santa Maria e Pagliericcio. Linea LH4 La corsa in partenza da Strada alle ore 13.30 sarà soppressa; la corsa in partenza da Cetica alle ore 13.45 sarà limitata e partirà alle 14.10 da Strada incon destinazione Poppi Stazione; la corsa in partenza alle 17.26 da Porrena Stazione sarà limitata a Strada in; infine la corsa in partenza alle 17:51 da Cetica sarà soppressa. Linea SI90 Le corse in direzione Bibbiena transiteranno da– Scarpaccia – Strada in(inversione) – Poppi e normale percorso.