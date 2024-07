Biasin | Inter in difesa questo il piano A! Per il resto una frase fatta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024)ha commentato il mercato dell’, che è alla ricerca di un nuovo braccetto da regalare a Simone Inzaghi. UnA c’è. LA SITUAZIONE – Dalle colonne di Tmw, Fabrizioha parlato delle mosse difensive dei nerazzurri: «L’ha già fatto molto. Anzi, quasi tutto. Questa cosa disturba un po’ gli amanti della “cronaca quotidiana e urlatissima”, ma ben sappiamo come funziona. È arrivato Zielinski, è arrivato Taremi, è arrivato Martinez. Ogni titolare ha la sua alternativa, ogni alternativa è al livello (o quasi) del titolare. Manca solo il cosiddetto “braccetto” dal piede mancino e anche incaso la situazione è chiara: Hermoso a parametro zero è ilA (ma bisogna convincere Oaktree sulla bontà di un’operazione comunque non banale a livello di ingaggio e commissioni), Ricardo Rodriguez una possibile “toppa” con meno progettualità e a costi decisamente inferiori (l’ex granata è stato proposto ai dirigenti nerazzurri).