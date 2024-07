Ballando arriva la super stella di Mediaset ed ha una richiesta precisa | Non balla con lui

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La nuova stagione dicon le Stelle prende forma col passare dei giorni. Un volto di spicco dipuò diventare protagonista? Vuole prendersi una piccola rivincita Milly Carlucci, dopo la battuta d’arresto causata dalla sfortunata esperienza al timone de L’acchiappatalenti: c’è chi lo ha definito un flop. È per questo motivo che starebbe concentrando tutte le proprie energie sulla prossima edizione dicon le stelle ovvero la diciannovesima. La presentatrice è al timone dello show dal 2005, ma vorrebbe stupire una volta per tutti i telespettatori, componendo un cast che possa lasciarli a bocca aperta e incollarli allo schermo. Milly Carlucci studia le mosse in vista della nuova edizione dicon le stelle – cityrumors.