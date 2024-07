Autonomia Differenziata Alaia | Senza risorse i livelli essenziali di prestazione sono una presa in giro

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024): “In asdi fonti di finanziamento, l’rischia di aumentare il divario tra nord e sud” Napoli- “In asdi adeguate fonti di finanziamento che siano in grado di assicurare idi, l’approvata dal Parlamento rischia di aumentare il divario che separa il Sud dal Nord del Paese. Una condizione che non possiamo accettare e contro la quale ieri il Consiglio regionale della Campania – primo in Italia – ha chiesto un referendum abrogativo per evitare danni irreparabili, specie per le nostre aree interne.” Così in una nota il consigliere regionale di Italia Viva e Presidente della Commissione Sanità della Campania, Enzo. “Chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale – osserva– comprende che limitarsi a determinare i LEP non risolve le criticità della riforma Calderoli che abbiamo messo in evidenza durante la seduta del Consiglio regionale di ieri.