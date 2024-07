Alice Cooper a Pordenone 10 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 10 luglio 2024)si esibirà sul prestigioso palco del boutique festival per l’unica tappa italiana del suo tour europeo, mercoledì 10al Parco San Valentino. L’icona del rock trascorre almeno sei mesi all’anno in viaggio per portare il suo spettacolo iconico, uno psicodramma rock, ai fan vecchi e nuovi, divertendosi ad esibirsi tanto quanto il pubblico si diverte a guardarlo. Conosciuta come l’artefice dello shock rock,– sia con la band che come artista solista – ha scosso il mondo e minato l’autorità di generazioni di guardiani dello status quo, continuando a stupire i fan in ogni angolo del mondo, come un buon film horror. Nel 2023pubblica Road, scritto e registrato insieme ai membri di lunga data della band che lo accompagna in tournée: Chuck Garric, Nita Strauss, Ryan Roxie, Tommy Henriksen e Glen Sobel.