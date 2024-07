Accoltellato a Prato fermati 5 uomini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 - La Polizia ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto cinque, tutti cinesi, per l'aggressione subita da un loro connazionale 42enne la notte del 6 luglio scorso a. La vittima, ferita a coltellate, è in via di miglioramento, spiega la Questura, dopo essere stata operata e ricoverata in prognosi riservata. Il 42enne, noto alle forze dell'ordine, era stato soccorso in via Marsala. Inizialmente sembrava essere rimasto vittima di un investimento ma poi i soccorritori avevano appurato che aveva lesioni all'addome dovute a un'arma da taglio. Gli accertamenti poi svolti dalla squadra mobile, anche in base a testimonianze raccolte, hanno portato a ricostruire che il 42enne era stato portato in via Marsala, nei pressi della sua abitazione, dopo essere stato ferito altrove.