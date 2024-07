Wimbledon 2024 Paolini in semifinale | E’ tutto incredibile non so cosa dire

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) “E’. E’ bellissimo vincere così in questo campo. Sono talmente contenta di essere inche non so. E’un sogno. Quando ero bambina guardavo in tv le semifinali di questo torneo: ècosì strano”. Lo ha detto Jasminenell’intervista a caldo dopo aver vinto contro Emma Navarro ai quarti di, volando innello Slam sull’erba, la prima italiana di sempre a riuscirci: “Ho giocato un gran match, con lei avevo perso tre volte. Quindi per batterla devo aver giocato bene. Vekic? sarà dura, è unaSlam e giochi sono con avversari forti. Sta giocando alla grande, combatterò su ogni palla. Sono riconoscente di essere qui”, ha aggiunto. Seguirà il servizio completo con le parole in conferenza stampa.