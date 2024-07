VMC esce con BROKEN DAWN

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 9 luglio 2024) Il demone della depressione diventa una guida per rinascere nelle barre di VMC checon “”, il suo nuovo singolo che rappresenta un grido di speranza per tutti coloro che si sentono spezzati. VMC torna con “” In una scena musicale che troppo spesso evita le verità più scomode, VMC, dopo aver affascinato il pubblico con l’horrorcore tra realtà e fantascienza di “Nellie (from Hill House)”, torna con “” (PaKo Music Records), il suo nuovo singolo che affronta senza filtri il demone della depressione. Ascolta su Spotify. Cosa racconta “”? L’artista romano, con la sua incredibile potenza espressiva, ci offre una testimonianza cruda e autentica della lotta contro il dolore e la ricerca di significato, dando voce a domande esistenziali, interrogativi spesso inespressi che toccano le sfere più intime della nostra esistenza.