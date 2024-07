Virtus batte forte il cuore dei tifosi Gli abbonati già oltre quota duemila

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Mentre il mercato continua a vivere una fase interlocutoria, la compagnia abbonamenti dellacontinua a viaggiare spedita. Stando a una stima per difetto sono state superate le 2mila tessere sottoscritte daie se si considera che, da quando è finita la stagione, la V nera non ha fatto alcun tipo di annuncio e che ha incassato la partenza di Abi Abass, l’unico giocatore su cui il club ha fatto un reale tentativo per trattenerlo, viene da dire che icontinuano a dimostrare fiducia nei confronti della società e un affetto nei confronti della maglia che non dipende strettamente da chi la indossa. In altre parole il ceo bianconero Luca Baraldi ha vinto la sua scommessa cercando di capitalizzare subito una stagione che è stata al di sopra delle aspettative anche se lo sportello in vetro della bacheca è stata aperto solo per metterci la Superxoppa.