Tricolori nuoto master Pantanetti vince il bronzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Un terzo posto e altri due atleti tra i primi cinque assoluti. Basterebbe questo per far capire quanto sia stata felice la spedizione dei nuotatori de Il Grillo ai Campionati italiani categoriadi Riccione. E invece c’è pure di più Allo Stadio delterminava la stagione agonistica in vasca lunga, la squadra civitanovese si è presentata ai blocchi di partenza più agguerrita che mai ed Eliasi è confermato tra gli atleti migliori dello Stivale. Nei 100 dorso M30ha colto infatti una straordinaria medaglia di. E poi, sempre nella specialità, ha ben figurato nei 50 e nei 200 metri. Per un soffio i podi de Il Grillo non sono stati due, perché Laura Ginnobili si è piazzata al 4° posto nei 50 stile libero ed ha ribadito il suo alto valore nazionale finendo quinta nei 50 delfino con tanto di crono personale.