Tennis il circuito ATP torna al passato | i giocatori potranno chiedere ai raccattapalle l’asciugamano

(Di martedì 9 luglio 2024) Un ritorno al. IlATP ha deciso di reintrodurre la possibilità per iti diaial fine di detergere il sudore tra un punto l’altro. Secondo quanto riportato dal collega statunitense Jon Wertheim, la regola è stata approvata dal board dell’ATP e dovrebbere in vigore proprio nella settimana successiva a Wimbledon. “Il board ha approvato una modifica alle regole per consentire aidi rie ricevere asciugamani tra un punto e l’altro, come era consuetudine prima della pandemia di Covid-19. Tutti i tornei ATP devono accogliere questa disposizione. Questa modifica alle regole entrerà in vigore a partire da Wimbledon”, è quanto è stato trascritto da Wertheim. Giova ricordare che questa consuetudine fu interrotta a causa della pandemia Covid-19.