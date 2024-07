Strade chiuse per il Giro d’Italia Donne 2024 in Emilia-Romagna | dove passa la quarta tappa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Bologna, 9 lugliodi nuovo protagonista di un’altra manifestazione ciclistica di grande fama, dopo la Grand Départ del Tour de France. Il territorio della nostra regione è stato scelto infatti come scenario della terza edelfemminile. Mercoledì 10 luglio va in scena il percorso che da Imola porta direttamente nelle Marche, a Urbino, e che interessa oltre alla provincia bolognese anche tutte e tre le provincie della. Per la circostanza, le località coinvolte nelggio della carovana hanno indotto alcuni provvedimenti relativi alla circolazione e alla viabilità: ecco l’elenco completo. Il percorso Modifiche alla viabilità a Imola Modifiche alla viabilità a Faenza e Castel Bolognese Modifiche alla viabilità a Forlì Modifiche alla viabilità a Forlimpopoli Modifiche alla viabilità a Cesena Modifiche alla viabilità a Urbino Il percorso Si tratta di un itinerario prettamente pianeggiante per grande parte della durata, fino al confronto con le prima difficoltà in territorio sammarinese.