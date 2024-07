Speyer controlli a tappeto Solo a giugno 50 violazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Quasi 100 persone identificate e una cinquantina diaccertate. E per nove persone, tre italiani e sei stranieri, è scattato l’ordine di allontanamento. Prosegue a Ravenna l’attività di controllo da parte della Polizia locale nei Giardini, di fronte alla stazione per contrastare il degrado urbano ed episodi criminosi. Delle 93 persone identificate nel mese di, 71 sono straniere, mentre dalle 51accertate, otto sono di natura penale con contestuale trasmissione delle notizie di reato alla Procura della Repubblica. Gli illeciti spaziano dall’inottemperanza alla normativa sull’immigrazione per permanenza illegale sul territorio e mancata ottemperanza all’ordine di esibire il documento di identità, all’oltraggio a pubblico ufficiale: dall’interruzione di pubblico servizio al furto aggravato, con tre casi, uno dei quali culminato con l’arresto del responsabile; fino al porto di oggetti atti ad offendere, una lametta occultata nella cover del cellulare.