Sospetto caso di Dengue nell’Empolese | via alla disinfestazione precauzionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Empoli (Firenze), 9 luglio 2024 – Un probabilediimportato è stato segnalato al servizio di igiene pubblica dell’Empolese. La persona potrebbe aver contratto l'arbovirosi dain seguito al soggiorno in un paese tropicale. La persona è residente in una zona di campagna isolata. E’ in corso il sopralluogo nei pressi dell'abitazione in cui la persona soggiorna, al fine di circoscrivere la zona in cui eseguire gli interventi dia titolo. "E' bene infatti ricordare che tutti i casi sin qui verificatisi in Toscana (più' di 20 nel 2024) sono stati importati e non contratti in loco", sottolinea la Asl Centro in un comunicato. Non appena verrà concluso il sopralluogo, l'Unità di igiene pubblica della Zona Empolese invierà la proposta di ordinanza urgente al sindaco che è già stato avvisato e procederà al più presto con la