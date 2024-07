Sos Mare Roma – Guardia Costiera e Squadra Fluviale recuperano a Focene ‘reti fantasma’ pericolose per la navigazione e la balneazione

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 9 luglio 2024) Nell’ambito della consolidata e sinergica collaborazione con la Polizia di Stato, nella mattinata odierna, il personale dellaDie delladella Questura di– Distaccamento di Fiumicino, hanno effettuato il recupero di ben 100 metri di rete da pesca abusivamente posizionata nello specchio acqueo antistante l’aeroporto di Fiumicino, in località‘Coccia di morto’, ad una distanza di circa 350metri dalla costa. Recupero digrazie pattugliamento lungo costa degli agenti, a bordo di due moto d’acqua La segnalazione è giunta dal personale della Polizia di stato, impiegato in attività istituzionale di pattugliamento lungo costa a bordo di due moto d’acqua, che ne ha individuato i galleggianti in sughero: il recupero della rete è stato possibile grazie all’intervento del personale imbarcato sul dipendente mezzo nautico GC B151, che ha proceduto al sequestro amministrativo dell’attrezzo a carico di ignoti.