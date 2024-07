Sole e caldo dominano su tutta l' Italia Sottocorona | dove si superano i 35 gradi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 luglio 2024) Che tempo si devono aspettare glini? Paolo, meteorologo di La7, fa un quadro della situazione meteo nel suo quotidiano appuntamento durante Omnibus: “Ci sono due zone di attività. Una limitata che riguarda il Nord Africa, soprattutto l'Algeria e la Tunisia, che fa arrivare qualche nuvola, ma soltanto qualche nuvola, in parte in Sardegna e in parte in Sicilia. Poi c'è l'attività Atlantica che sta dandoquesta nuvolosità abbastanza organizzata. Se ne risentirà in? Direi molto poco però qualcosa si vedrà”. E dopo un quadro generale mediante l'uso di una cartina europea ecco le previsioni meteo giorno per giorno in: “Nella giornata di oggi, martedì 9 luglio, sereno poco nuvoloso al sud, al centro e direi anche al nord,qualche debolissima pioggia di quelle pomeridiane ci può essere, parliamo di un millimetro o due complessivamente, quindi veramente quasi nulla, nel pomeriggio qualche fenomeno un pochino più consistente.