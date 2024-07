Schianto in autostrada auto si ribalta | bimba sbalzata fuori dal veicolo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Una tranquilla giornata di viaggio si è trasformata in un incubo sulla trafficataA1, all’altezza di Borghetto Lodigiano, quando un grave incidente ha coinvolto una Citroen C1 nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13:30. La drammatica scena ha visto una bambina di 11 annidal, con conseguenze che hanno lasciato tutti i presenti sotto shock. La Dinamica dell’Incidente La Citroen C1, con a bordo un uomo, due donne e la piccola passeggera sul sedile posteriore, ha improvvisamente perso il controllo. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale di Lodi, l’avrebbe urtato ripetutamente il guardrail prima di colpire un furgone in transito e finire contro un’altra vettura. I motivi di questa serie di collisioni sono ancora sotto indagine, con gli inquirenti che stanno cercando di ricostruire esattamente cosa sia accaduto in quei concitati momenti.