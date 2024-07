Rubano l’auto e investono una donna | trovata morta in strada

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 luglio 2024) Dramma nella notte ad Aprilia (Latina). Unaè stata travolta e uccisa da un’auto pirata che è fuggita via senza prestare soccorso. I Carabinieri hanno scoperto che la macchina era stata rubata, adesso è caccia ai responsabili. Omicidiole ad Aprilia nella notte – (ilcorrieredellacitta.com)Sono in corso le indagini per far luce sulla tragedia avvenuta nelle scorse ore nella città di Aprilia, in provincia di Latina nel Lazio. Qui unadi 69 anni è stata travolta e uccisa da un’auto pirata. A trovarla a terra sono stati i Carabinieri transitando in Via Valcamonica: nonostante l’allarme e l’arrivo del 118 per la 69enne non c’era già più nulla da fare. Omicidiole ad Aprilia: auto pirata abbandonata Ma chi è stato ad investirla? Lasi sarebbe potuta salvare? Queste le domande a cui adesso si sta cercando di dare una risposta.